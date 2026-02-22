Trendyol 1. Lig'de 27. hafta mücadelesinde Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda Manisa FK ile karşı karşıya geliyor. 45 puanla 4. sırada bulunan ev sahibi Bodrum FK, üst sıralara tırmanmak ve play-off şansını güçlendirmek için sahada galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Deplasman ekibi Manisa FK ise 37 puanla 11. sırada yer alıyor ve play-off hattına yaklaşabilmek için mutlak puan ihtiyacı içerisinde. Peki, Bodrum FK-Manisa FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak. Play-off yarışında önemli bir konumda bulunan Bodrum FK, 45 puanla 4. sırada yer alırken, sahasında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir sınav verecek Manisa FK ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor ve play-off hattına yaklaşmak için puan arayışında. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, haftanın önemli maçlarından biri olacak.

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Bodrum FK-Manisa FK maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

