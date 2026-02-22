Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak Çorum FK-Ümraniyespor maçı her iki takım için de kritik öneme sahip. Play-off yarışında 6. sırada yer alan Çorum FK, 44 puanla üst sıralara tırmanma hedefinde. Uğur Uçar yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında alacağı galibiyetle play-off umutlarını canlı tutmak istiyor. Karşısında ise düşme hattında mücadele veren Ümraniyespor var. 32 puanla 15. sırada bulunan konuk ekip, ligde kalma mücadelesinde hayati 3 puan peşinde koşacak.Peki, Çorum FK-Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hang kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan yarın devam ediyor. Ligin 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Play-off yarışında 44 puanla 6. sırada bulunan Uğur Uçar yönetimindeki ev sahibi ekip, üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Düşme hattıyla mücadele eden Ümraniyespor ise 32 puanla 15. sırada yer alıyor ve kritik 3 puan peşinde. Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadelenin maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Çorum FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇORUM FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Çorum FK-Ümraniyespor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Çorum FK-Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

