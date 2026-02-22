Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Mathias Lovik maç sonrası konuştu.Genç sol bek, "Formasyon değişikliğinden emin değilim, ikinci yarı oyuna dahil oldum. Rakibimiz istediği pozisyonları, hatalarımızla buldular. Oyunu istedikleri gibi oynadılar ama 2 gol atarak kazandık. Güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.
Lovik'ten galibiyet sözleri: Oyunu istedikleri gibi oynadılar!
Yayın Tarihi: 22.02.2026 - 18:21