Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Serik Spor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 yendi.

Maçın gollerini 45+5. dakikada penaltıdan Jetmir Topalli, 49. dakikada Alan Montes ve 90+7. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Serik Spor, ligde ligdeki 9 maçlık 3 puan hasretini sonlandırdı ve 29 paunla 17. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise üst üste 2 maçta kaybetmiş oldu ve 36 puanla 10. sırada bulunuyor.

Bandırmaspor'da, 36. dakikada Amidou Badji kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.