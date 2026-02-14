Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı CANLI İZLE: Hangi kanalda?

1 Lig'de play-off yarışı kızışırken Sivas'ta kritik bir randevu yaşanacak. Sevgililer Günü'nde sahaya çıkacak Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, farklı hedefler için mücadele edecek. 30 puanla küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan ev sahibi Sivasspor, devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi ve taraftarı önünde moral bulacak bir galibiyet arıyor. Karşısında ise 34 puanla play-off bölgesine yakın konumda bulunan Vanspor yer alacak. Van ekibi, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek ilk 7'ye tırmanmak istiyor. Peki Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...