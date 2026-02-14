Felipe Melo'dan Fenerbahçe için transfer itirafı: 'Bir yıl sonra teklif aldım!'
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Felipe Melo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Juventus eşleşmesini ve Fenerbahçe'den aldığı transfer teklifiyle alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Melo'nun sözleri...
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı eski futbolcunun gündem olacak sözleri...
"GALATASARAY'IN YERİ AYRI"
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Juventus eşleşmesi hakkında konuşan Melo, 2013'teki gibi yine eşleştiler. Sosyal medyada Galatasaray lehine paylaşım yaptığım için Juventus taraftarı bana kızdı ama ne yapayım? İstanbul'da kazandım, orada harika günler yaşadım. Tüm takımlar kalbimde ama Galatasaray'ın yeri ayrı.
"JUVENTUS GÜÇLÜYDÜ AMA BİZ DAHA GÜÇLÜYDÜK"
Mancini bize yüzde yüz oynarsak turu geçeceğimizi söylemişti. Kar yağmıştı, saha zor durumdaydı. Sneijder'in son saniye golü ve Conte'nin öfkesi… Juventus güçlüydü ama biz daha güçlüydük." ifadelerini kullandı.
"KENAN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"
En çok etkilendiği Juventus oyuncusunun kim olduğu sorulan Melo, "Kenan Yıldız dünyadaki en iyi oyunculardan biri." cevabını verdi.
"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"
Fenerbahçe'den teklif alması konusunda son sözlerini sarf eden Melo, "Galatasaray'a geldikten bir yıl sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı fakat tabii ki reddettim. Asla kabul etmezdim." ifadelerini kullandı.