Eski Galatasaraylı ve Milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, altyapısından yetiştiği Cimbom'a veda etmeye hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre 15 Mayıs'ta 18 yaşına basacak olan genç futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu profesyonel sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi. Daha önce Mustafa Kapı, Bartuğ Elmaz ve Hamza-Efe Akman kardeşlerin ayrılık süreçlerine sahne olan Florya'da bir veda daha yaşanması gündemde. Galatasaray'da yeterli süre bulamayacağını düşünen Çağrı Balta'nın, kariyer planlamasında "oynayarak gelişim" ilkesini öncelik haline getirdiği belirtildi. Genç oyuncunun, düzenli forma şansı yakalayabileceği bir projeye yönelmeyi tercih ettiği ifade ediliyor.