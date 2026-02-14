Yetenekli sağ bek, daha önce "Victor Osimhen mi Erling Haaland mı?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem olduğu programın ikinci bölümünde bu kez sarı-lacivertli kulüp ile ilgili itiraflarıyla dikkat çekti.

"F.BAHÇE'YE GELDİĞİMDE UYARDILAR" Osayi, sosyal medyada ne kadar aktif olduğu sorulduğunda, "Sosyal medyada çok zaman geçiriyorum. Özellikle genç bir oyuncuyken taraftarların benim hakkımda ne düşündüğünü merak ederdim. Fenerbahçe'ye imza attığımda bunu yapmayı neredeyse tamamen kestim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayınca seni maçlardan sonra sosyal medyaya girmemen konusunda uyarıyorlar." dedi.