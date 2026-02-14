Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe için sosyal medya itirafı!
Sezon başında Birmingham'a imza atarak Fenerbahçe'ye veda eden Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüp hakkında söylediği sözlerle gündeme geldi. İşte deneyimli oyuncunun o açıklamaları... | Son dakika FB spor haberleri
Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye veda eden Bright Osayi-Samuel, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile anlaşmıştı.
Yetenekli sağ bek, daha önce "Victor Osimhen mi Erling Haaland mı?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem olduğu programın ikinci bölümünde bu kez sarı-lacivertli kulüp ile ilgili itiraflarıyla dikkat çekti.
"F.BAHÇE'YE GELDİĞİMDE UYARDILAR"
Osayi, sosyal medyada ne kadar aktif olduğu sorulduğunda, "Sosyal medyada çok zaman geçiriyorum. Özellikle genç bir oyuncuyken taraftarların benim hakkımda ne düşündüğünü merak ederdim. Fenerbahçe'ye imza attığımda bunu yapmayı neredeyse tamamen kestim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayınca seni maçlardan sonra sosyal medyaya girmemen konusunda uyarıyorlar." dedi.
"FUTBOL DIŞINDAKİ TARAFINI GÖRDÜM"
Nijeryalı futbolcu ayrıca "Jose Mourinho mu Pep Guardiola mı?" sorusuna, "(Gülerek) Bu soruyu dikkatli cevaplamalıyım. Mourinho diyeceğim. Sadece futbolla ilgili değil, birlikte çalıştık ve onun futbol dışında kalan tarafını gördüm." ifadeleri ile yanıt verdi.
28 yaşındaki oyuncunun gündem olan Osimhen yanıtı, "Osimhen ile Haaland arasında tercih yapmam gerekirse Victor derim. Belki taraflıyımdır ama bence birçok insan onun antrenmanlarda neler yaptığını görmüyor." şeklindeydi.