TFF 1. Lig'in 25. haftasında play-off yarışındaki Bandırmaspor ile küme düşme tehlikesi yaşayan Serikspor karşı karşıya geliyor. 36 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, üst sıralara tırmanmak için taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Öte yandan 26 puanla zor günler geçiren Serikspor, geçen hafta aldığı yenilginin etkisini üzerinden atmak ve kritik deplasmanından puanla dönmek istiyor. İlk yarıda Antalya'da oynanan maçı 1-0 kazanan Serikspor'a karşı rövanş peşindeki Bandırmaspor, bu maçı kazanarak play-off hattına yaklaşmayı planlıyor. Bandırmaspor-Serikspor maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor-Serikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki Bandırmaspor-Serikspor karşılaşması, hakem Erdem Mertoğlu'nün düdüğüyle başlayacak. Ev sahibi Bandırmaspor, sezon başından bu yana iç sahada sergilediği dirençli futbolu bu hafta da skora yansıtmak istiyor. Konuk ekip Serikspor cephesinde ise İsmail Ogan Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynamanın yorgunluğu hissedilse de, takımın ligde kalma motivasyonu oldukça yüksek. Ligde kalma barajının hemen üstünde yer alan Antalya temsilcisi için bu deplasman, sezonun geri kalanı adına hayati bir önem taşıyor. İşte Bandırmaspor-Serikspor karşılaşmasına dair tüm detaylar...

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik puan mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak tabii Spor 6 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Bandırmaspor-Serikspor MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6