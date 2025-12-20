Maçtan dakikalar
57. dakikada köşe vuruşu sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bekir Karadeniz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
72. dakikada orta sahadan ceza sahasına sokulan Wilks'in şutunda top ağlara gitti. 2-0
90. dakikada ceza sahası dışından Doğan Can Davas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Ömür Lütfü Aydın, Tuncay Ercan
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 73), Dean Lico, Florent Hasani (Martin Boakye dk.74), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammet Açıkgöz
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Yiğit Fidan, Djordje Denic, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Görkem Bitin dk. 84), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 76), Mallik Wilks (Enis Safin dk. 90), Hüseyin Maldar (Tarık Tekdal dk. 90)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Adnan Uğur, Ahmet Karademir, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Metin İlhan
Goller: Bekir Karadeniz (dk. 57), Wilks (dk. 72) (Pendikspor), Doğan Can Davas (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kartlar: Arda Usluoğlu (Boluspor), Görkem Bitin, Deniz Dilmen (Pendikspor)