Trendyol 1. Lig'de 18. hafta programı, Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak önemli bir mücadeleye sahne olacak. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalayan Manisa ekibi, ligde 16. sırada yer almasına rağmen bu form grafiğini güçlü rakibi karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise Yalçın Koşukavak yönetiminde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Başkent temsilcisi, topladığı 22 puanla 11. basamakta bulunurken, deplasmandan alacağı iyi bir sonuçla üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MANİSA FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MANİSA FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

