Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz."

"İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Öz güvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında."