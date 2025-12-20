İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını namağlup tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İsmail Yüksek, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız." ifadelerini kullandı.