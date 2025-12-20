Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 17. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligin ilk devresini moralli tamamlamak istiyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe

5 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Rafa Silva, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alındı. Yıldız isim karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

BEŞİKTAŞ İLE RİZESPOR ARASINDA 47. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 46 maçın 29'unu Beşiktaş, 8'ini de Karadeniz temsilcisi kazandı. 9 müsabakada ise taraflar 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı takımın attığı 93 gole, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

SON 2 MAÇTA BERABERLİK

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret. 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle yine 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı ekip, Rizespor karşılaşmasını kazanıp hem 3 puan hasretini sonlandırmak hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

SARI KART SINIRINDA 5 İSİM

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında da 5 oyuncu yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Orkun Kökçü bu müsabakada kart görmeleri halinde Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı olacak.

DOLMABAHÇE'DE KAZANAMIYOR

Beşiktaş bu sezon iç saha maçlarında galibiyet almakta zorlanıyor. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı. Kara Kartal, Rizespor maçında da galibiyet alamadığı takdirde 1969-1970 sezonundaki üst üste 5 maçlık iç sahada kazanamama serisini tekrarlamış olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı takım ile Rize ekibi arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Kara Kartal, rakibini konuk ettiği maçların 15'ini kazanırken, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. 5 mücadelede ise taraflar 1 puana razı oldu. Beşiktaş ağları 50 kez sarsarken, Rizespor da 20 defa gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş-Rizespor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bilal Gölen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu üstlendi.

ASpor CANLI YAYIN