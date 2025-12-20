Boluspor-Pendikspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Boluspor-Pendikspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Boluspor, son 2 maçta elde ettiği galibiyetlerle 8. sıraya yükselirken, Pendikspor 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Ertuğrul Arslan'ın yönetimindeki Boluspor, rakibi karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Uğur Uçar'ın takımı ise zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Boluspor-Pendikspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?