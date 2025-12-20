Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertlilerin 3-0 kazandığı ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, "Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim!" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertlilerin 3-0 kazandığı ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVLET ÇAĞIRIRSA NEREDE OLURSAK OLALIM HEMEN GELİRİM"

"Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Destekten çok mutlu oldum. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim!"

"ŞAMPİYON OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

"İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok."