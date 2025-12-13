Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir? Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Zecorner Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Kayserispor, son haftalarda gösterdiği toparlanma sinyallerini sürdürerek küme düşme hattından çıkmak istiyor. Maçın oynanacağı saat ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Kayserispor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Kayserispor-Alanyaspor maçı canlı izle | Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken, Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma futbol gündeminin öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Anadolu Yıldızları, küme düşme bölgesinden uzaklaşmak adına bu mücadeleyi kritik bir fırsat olarak görüyor. Alanyaspor ise uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son vermek istiyor. Maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor-Alanyaspor maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Alanyaspor maçı, saat 17:00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ve Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kayserispor maç günü paylaşımı

Corendon Alanyaspor maç günü paylaşımı

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ