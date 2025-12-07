Manisa FK, Van Spor FK'yi mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, İmaj Altyapı Van Spor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile İmaj Altyapı Van Spor karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede Manisa FK, İmaj Altyapı Van Spor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Manisa FK'nin golleri 60. ve 78. dakikada Lois Diony'nin penaltıdan attığı gollerle geldi. İmaj Altyapı Van Spor FK'nin tek golünü ise 30. dakikada Francesc Regis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligde çıktığı son üç maçta 2. galibiyetini aldı. İmaj Atlyapı Van Spor FK'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.