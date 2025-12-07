Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında sahne, İstanbul’da kritik bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ligde istediği istikrarı yakalamakta zorlanan İstanbulspor, Teknik Direktör Barış Kanbak yönetiminde taraftarı önünde galibiyet arayacak. Karşı tarafta ise özgüveni yerine gelmiş bir Sivasspor var. Geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle moral bulan Yiğidolar, İstanbul deplasmanında kazanarak seriyi sürdürmek ve üst sıralara doğru tırmanışını hızlandırmak istiyor. Peki, İstanbulspor-Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbulspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Son haftalarda istediği ritmi bir türlü yakalayamayan İstanbulspor, Barış Kanbak yönetiminde sahaya çıkacak ve taraftarı önünde kazanarak yeniden yükselişe geçmenin yollarını arayacak. Sarı-siyahlılar, topladığı 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Konuk ekip Sivasspor ise deplasman performansını güçlendirmek ve üst sıralara tırmanışını sürdürmek için İstanbul'a geliyor. Yiğidolar, geçtiğimiz haftaki galibiyetin ardından moral depolamış durumda ve bu karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İstanbulspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak İstanbulspor-Sivasspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE