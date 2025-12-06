TFF 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u konuk etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Yayın Tarihi: 06.12.2025 - 22:19
İstanbul temsilcisi, rakibini 4-1 mağlup etti.
Erokspor'un gollerini Amilton, Kayode (2) ve Catakovic kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golü Burak Çoban'dan geldi.
Bu maçın ardından Erokspor 31 puana yükseldi.
Sakaryaspor ise 19 puanda kaldı.
