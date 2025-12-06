Süper Lig’de dev mücadele öncesi futbolseverler “Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. “RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusu da günün en çok aranan konuları arasında. Fenerbahçe liderlik yarışında hata yapmak istemezken Başakşehir ise evinde puan hedefliyor. Maçın günü, başlama saati, canlı yayın kanalı araştırılıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Ligde yenilgisiz serisini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak ve zirve takibini bırakmamak istiyor. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, "Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlıyor?" ve "11'ler kim?" soruları da gündemde yer alıyor. Bu önemli maçın yayın bilgileri, kadroları ve derbi tadındaki mücadeleye dair tüm detaylar canlı aktarılacak. Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için tüm bilgiler burada…

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Talisca, Asensio, Oğuz, Duran

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda start alacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Alper Çetin görev yapacak. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

