Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından konuştu.

İşte Tedesco'nun sözleri:

Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik! Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık.