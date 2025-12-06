1. Lig'de heyecan dorukta! Eminevim Ümraniyespor, 16. haftada Amed SK'yı ağırlayacak. Düşme hattı sınırında yer alan Ümraniyespor, 15 puanla kritik bir mücadeleye çıkarken, 29 puana sahip Amed SK ise zirve takibini 2. sıradan sürdürmek istiyor. Maçın detayları ve canlı yayın linki, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı detayları...

Eminevim Ümraniyespor ile Amed SK, 16. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Sezon başından bu yana istediği performansı gösteremeyen Tayfun Albayrak'ın ekibi, Sakaryaspor'a karşı aldığı beraberliğin ardından galibiyet sayısını 5'e çıkarmak için mücadele edecek. Amed SK ise 5 maçlık yenilmezlik serisini 13. haftada Boluspor deplasmanında noktaladı. 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından çabuk toparlanan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, Erokspor'u yenmesinin ardından yeni serinin 2. halkası için sahaya çıkacak. İşte Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı detayları...

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Amed SK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turgut Doman'ın düdük çalacağı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Yasin Gezer üstlenecek.

