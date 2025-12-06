Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacakları RAMS Başakşehir karşılşmasından önce açıklamalar yaptı.

İşte Tedesco'nun sözleri:

Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar. Başakşehir maçında taze enerji ve taze ayakları sahaya sürmek istedik. Oyuna teknik, güç ve iştah katmak istedik. Ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz. En önemli şey maçları kazanmak, bunun için savunma da önemli. İyi bir modumuz var bu şekilde devam etmek istiyoruz.