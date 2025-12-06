Esenler Erokspor-Sakaryaspor maçı canlı yayın bilgisi: Saati ve kanalı!

1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, Sakaryaspor'u konuk ediyor. 28 puanla 4. sırada bulunan Erokspor, bu önemli karşılaşmayı kazanarak ilk 3 hedefini güçlendirmek istiyor. Amed SK karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından taraftarının gönlünü kazanma çabası içinde olan ev sahibi ekip, büyük bir motivasyonla sahaya çıkacak. Sakaryaspor ise uzun süreli galibiyet hasretini sona erdirmek için mücadele edecek. Maçla ilgili tüm ayrıntılar, taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Esenler Erokspor-Sakaryapspor maçı hakkında tüm notlar...