Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor'u son dakikalarda bulduğu golle 4-3 yendi.

Amed SK'nin gollerini; 37. dakikada Biyogo Poko, 41. dakikada Burak Öksüz (KK), 73. dakikada Felix Afena-Gyan ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Eminevim Ümraniyespor'un golleri ise; 45. ve 53. dakikada Batuhan Çelik, 79. dakikada Benny'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Amed SK, ligde çıktığı son 5 maçta 4. galibiyetini almış oldu. Ümraniyespor'un ise galibiyet hasreti 2 maça çıktı.