Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.
Stat: Mersin
Hakemler: Fatih Tokail, Eren Öksüzler, Egemen Savran
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Matur), Hodzic (Dk. 46 Bamgboye), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 85 Selimcan Temel), Rui Pedro, Strandberg (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo (Dk. 85 Ünal Emre Durmuşhan)
Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Eze), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 78 Semih Akyıldız), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Atakan Akkaynak), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Dk. 86 Cemali Sertel), Oğulcan Çağlayan, Aleksic (Dk. 78 Ferhat Yazgan)
Goller: Dk. 12 Yusuf Erdoğan, Dk. 25 Aleksic, Dk. 63 Samudio, Dk. 79 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK) Dk. 90+3 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Strandberg, Dk. 50 Kilama, Dk. 68 Rui Pedro, Dk. 90+2 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor ), Dk. 56 Üzeyir Ergün (Arca Çorum FK)