Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Bodrum FK bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Tuncay Ercan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan (Dk. 75 Enes Öğrüce), Brazao (Dk. 65 Dimitrov), Seferi, Fredy (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Dk. 71 Yiğit Ali Buz), Baran Sarka, Bamgboye, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy (Dk. 33 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 48 Hodzic), Kerim Alıcı (Dk. 71 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 71 Ersin Aydemir), Abdulkadir Parmak
Goller: Dk. 5 Celal Dumanlı, Dk. 20 Fredy (Penaltından), Dk. 30 Brazao, Dk. 39 ve 44 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 Baran Sarka, Dk. 90 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor)