Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı 9. hafta maçlarıyla sürüyor. Bandırmaspor, kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?