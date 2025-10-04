Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Chelsea, evinde Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Chelsea, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea - Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak