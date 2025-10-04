Chelsea - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Chelsea, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea - Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Chelsea - Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak.
Chelsea - Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak