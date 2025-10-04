Parma-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Seria A Parma US Lecce maçı hangi kanalda?

Serie A'nın dikkat çekilen karşılaşmalarından Parma – Lecce maçı, futbolseverlerin gündeminde. Parma'nın kendi sahasında oynayacağı Lecce mücadelesi öncesinde taraftarlar, "Maç ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Parma-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Seria A Parma US Lecce maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 04.10.2025 10:40

Parma – Lecce karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler için canlı izleme ve yayın bilgileri haberimizde detaylı şekilde yer alıyor.

PARMA LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma Lecce maçı 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak.

PARMA - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma-US Lecce maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

PARMA – LECCE MAÇ ÖNİZLEMESİ

Serie A'da henüz galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan Lecce, Cumartesi günü altıncı hafta mücadelesinde Parma'ya konuk olacak. Stadio Ennio Tardini'de iyi bir sonuç almayı hedefleyen Lecce, deplasmanda taraftarlarına moral verecek bir performans sergilemek istiyor.

Parma ise sezona yavaş bir başlangıç yapmış olsa da geçen hafta Torino karşısında 2-1'lik galibiyetle üst ligdeki ilk zaferini aldı. Özellikle Mateo Pellegrino, Torino deplasmanında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi ve dört maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla Parma, alt sıralardaki Lecce'nin altı puan önünde, 14. sırada altıncı haftaya çıkıyor.

Carlos Cuesta yönetimindeki Parma, Serie A'da Cremonese ile berabere kalarak ve Coppa Italia'da zafer kazanarak iyi bir performans yakalamıştı. Geçen hafta Spezia karşısında penaltılarla galip gelerek tüm kulvarlarda yenilgisiz üç maçı geride bıraktı.

Emilians, ligdeki bu yenilmezlik serisini Parma karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bu hedef, takımın geçen yıl 8 Mart – 28 Nisan tarihleri arasında yakaladığı yedi maçlık yenilmezlik serisini hatırlatıyor. O seride tek galibiyet, Juventus karşısında alınan 1-0'lık zaferdi. Benzer bir seri, Cuesta'nın takımını bu sezon puan tablosunda daha üst sıralara taşıyabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Parma muhtemel 11'ler: Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Estevez, Ordonez, Sorensen, Lovik; Benedyczak, Pellegrino

Lecce muhtemel 11'ler: Falcone; Kouassi, Gasper, Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

