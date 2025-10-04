Werder Bremen - St Pauli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Werder Bremen, evinde St Pauli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Werder Bremen - St Pauli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Werder Bremen, evinde St Pauli'yi ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Werder Bremen - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen - St Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - St Pauli maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen - St Pauli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Hein; Sugawara, Coulibaly, Friedl, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Mbangula; Grull

St Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Lage