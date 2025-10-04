Manchester United - Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Manchester United, evinde Sunderland'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 7. hafta maçında Manchester United, evinde Sunderland'ı ağırlayacak. Old Trafford'da oynanacak karşılaşmada Simon Attwell düdük çalacak.

Manchester United - Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - Sunderland maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester United - Sunderland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee