Spor Toto 1'inci Lig'in 26. haftasında Altınordu sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer Altınordu , 26'ncı haftanın kapanış mücadelesinde konuk ettiği zirve takipçisi Yılport Samsunspor 'la 0-0 berabere kaldı. Samsunspor, 24'üncü dakikada Gökhan Alsan , 73'üncü dakikada ise Nadir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Altınordu 46, Samsunspor ise 51 puana ulaştı.16'ncı dakikada ev sahibi ekip atağında Ahmet İlhan ceza sahası dışından yerden vurdu, top yandan auta çıktı.24'üncü dakikada konuk takım eksik kaldı. Samsunsporlu Gökhan Alsan orta sahada Altınordulu Recep'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.31'inci dakikada Samsunspor atağında sağdan Caner 'in orta şut karışımı vuruşundan meyin yuvarlak üst direkten auta çıktı.40'ıncı dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Soldan Coureur 'in pasında kale önünde topa Hamroun vurdu, kaleci Erhan üzerine gelen topa sahip oldu.42'nci dakikada Kubilay ceza sahası dışından şansını denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.50'inci dakikada Caner'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Courreur yakın mesafeden vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi.54'üncü dakikada Courreur'un ara pasında ceza sahasına giren Yasin'den önce son anda Erhan uzanarak topa sahip oldu.63'üncü dakikada sağdan Hüsamettin 'in pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Metehan 'ın gelişine şutunda kaleci Nurullah topu çeldi.70'inci dakikada sol çaprazdan Kerem Can 'ın sert şutunda Erhan köşeden topu çıkardı.73'üncü dakikada Samsunsporlu Nadir, hakeme yaptığı el kol hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maçın kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuç vermeyince müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi.

