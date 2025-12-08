Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen siyah-beyazlılar ile formunu yükselten Gaziantep FK arasındaki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Beşiktaş–Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Gaziantep FK maçının tarihi, başlama saati ve tüm detaylar sporseverler için netleşti. Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Gaziantep karşılaşması bu akşam oynanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma BeIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ–GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden siyah-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Rakip Gaziantep FK ise geride kalan 14 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysalın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Rafa Silvanın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Ayrıca Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda 16. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

GAZİANTEP FK'DA SON DURUM

Konuk ekipte sakatlığı bulunan Melih Kabasakal ve Mbakatanın Beşiktaş karşısında oynaması beklenmiyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda son beş maçını kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar (3 galibiyet, 2 beraberlik), son üç dış saha mücadelesinde kalesini gole kapatmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo

