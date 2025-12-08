Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçını takip etmek için tıkla

Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de Akdeniz derbisi heyecanı yaşanırken futbolseverler maç öncesi istatistikleri ve iki takımın son durumunu yakından takip ediyor. Ev sahibi Alanyaspor, Antalyaspor'u son lig maçında 2-1 kaybetmiş olsa da tarihinde rakibinden üst üste iki iç saha mağlubiyeti almadı. Joao Pereira yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi bulunmayan turuncu-yeşilliler, bu maçla kötü serisini sonlandırmak istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise rekabetteki son iki maçı kazanmış durumda fakat bu seriyi üç maça çıkarma başarısını henüz elde edemedi. Alanyaspor son beş Süper Lig maçını kazanamazken, Antalyaspor son sekiz karşılaşmanın altısında sahadan mağlup ayrıldı. Peki, Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

👉 Ligde geride kalan 14 hafta sonrasında Corendon Alanyaspor bu maç öncesi 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 14 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

