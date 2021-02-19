Epic Games'ten ücretsiz oyun! Rage 2...

Sık sık ücretsiz oyun veren Epic Games Store, birçok kişi tarafından merakla beklenen yeni ücretsiz oyununu açıkladı. Kısa bir süre önce Metro Last Light Redux oyununu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, şimdi de Rage 2'yi ücretsiz indirme fırsatı sunuyor. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri ne? Ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar...

Oyunseverlere müjdeli bir haber daha geldi. Uzun süredir ücretsiz oyun dağıtma gibi bir politika ile ilerleyen Epic Games Store, Metro Last Light Redux'un ardından Rage 2'yi de ücretsiz veriyor.

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

Rage 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB

Depolama: 50 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3 GB veya AMD R9 280 3 GB

Rage 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB

Depolama: 50 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8 GB veya AMD Vega 56 8 GB

RAGE 2 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Rage 2 25 Şubat saat 19:00'a kadar Epic Games Store'dan ücretsiz olarak dağıtılacak.

DİĞER

TEKNOLOJİ HABERLERİ