19 Şubat 2021, Cuma

TEKNOLOJİ

Epic Games'ten ücretsiz oyun! Rage 2...

Epic Games'ten ücretsiz oyun! Rage 2...
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Sık sık ücretsiz oyun veren , birçok kişi tarafından merakla beklenen yeni ücretsiz oyununu açıkladı. Kısa bir süre önce oyununu ücretsiz olarak dağıtan , şimdi de 'yi ücretsiz indirme fırsatı sunuyor. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri ne? Ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar...

Oyunseverlere müjdeli bir haber daha geldi. Uzun süredir ücretsiz oyun dağıtma gibi bir politika ile ilerleyen , 'un ardından 'yi de ücretsiz veriyor.

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

Rage 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)
İşlemci: Intel Core i5-3570 veya 1300X
Bellek: 8 GB
Depolama: 50 GB
Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3 GB veya 280 3 GB

Rage 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10 (64 Bit sürümleri)
İşlemci: Intel Core i7-4770 veya 1600X
Bellek: 8 GB
Depolama: 50 GB
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8 GB veya 56 8 GB

RAGE 2 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Rage 2 25 Şubat saat 19:00'a kadar Store'dan ücretsiz olarak dağıtılacak.

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