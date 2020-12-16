Assassin's Creed Valhalla için yeni güncelleme geldi!
Oyunseverler tarafından uzun zaman beklenen, Ubisoft tarafından çıkartılarn Assassin'a Cred'in yeni güncellemesi 1.1.0'ı sonunda geldi. Gelen bu güncelleme ile oyunda bazı değişiklikler yapıldı. İşte Assassin's Creed Valhalla 1.1.0 güncellemesi ile gelen yenilikler...
Ubisoft, geçtiğimiz ay çıkardığı Assassin's Creed Valhalla için yeni bir güncelleme yayınladı. Sürüm notlarına göre, 1.1.0 Güncellemesi PC'de 5,6 GB boyutundadır ve Settlement genişletmesi ve Yule Festivali için oyun içi destek ekler. Dahası, bir dizi kararlılık iyileştirmesinin yanı sıra hata düzeltmeleri de içeriyor.
NE TÜR SORUNLARI ÇÖZÜYOR?
1.1.0 Yaması belirli eylemleri ilk kez gerçekleştirirken yaşanan bazı donma sorunlarını ele alıyor. Ayrıca Açılış Ekranı sırasında donmalara neden olabilecek bir sorunu da çözer. Ayrıca, bu güncelleme çeşitli grafik sorunlarını, çeşitli karakter veya NPC animasyon sorunlarını, kırpma sorunlarını ve çeşitli nesne veya doku yerleştirme sorunlarını düzeltiyor.
İŞTE ASSASSİN'S CREED VALHALLA 1.1.0 GÜNCELLEME NOTLARI:
Yule Festivali, keyfini çıkarabileceğiniz çeşitli festivaller ve elde edilecek ödüller ile sınırlı bir etkinliktir. Bunu ve gelecekteki festivalleri hayata geçirmek için, eğlence sevenlerin mevcut yerleşim yerinin hemen doğusuna gelişini göreceksiniz.
Legendary hayvan kupaları artık Longhouse'da doğru şekilde görünecek.
NPC güç seviyesi davranışı değiştirildi.
Grand Magaester'ın saklandığı yere yağmalanabilir sandıklar eklendi.
Oyunun belirli öğeler için yanlış silah (Royal Guard, Viper Bow, Death-Speaker, The Mark of Sol, Doppelhander, Hundtoth) istatistikleri göstermesine neden olan bir sorun giderildi.
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