FIFA 21 için kritik karar! FIFA 21'in demosu çıkacak mı? FIFA 21 ne zaman çıkacak?
Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA hakkında kritik bir karar alındı. Oyunun yapımcılığını üstlenen EA Sports, FIFA 21'in demo sürümü hakkında açıklamada bulundu. Peki, FIFA 21'in demosu çıkacak mı? FIFA 21 ne zaman çıkacak?
Dünyanın en ünlü futbol simülasyon oyunlarından FIFA'nın piyasaya çıkmasına kısa bir süre kaldı. Oyunseverler heyecanla oyunun demosunu bekliyordu. Ancak oyunun yapımcısı EA, FIFA 21'in demo sürümünün çıkmayacağını açıkladı.
FIFA 21 DEMOSU NEDEN ÇIKMAYACAK?
EA Sports'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FIFA 21'in demosu çıkmayacak. Geliştirici ekibimizin zamanını demo için harcamak yerine mevcut ve yeni nesil konsollardaki FIFA 21 deneyimi geliştirmek için kullanmaya karar verdik. Oyunu EA Play aboneleri 10 gün önceden oynama fırsatı elde edecek." dedi.
PES 21 GÜNCELLEME OLARAK ÇIKMIŞTI!
15 Eylül tarihinde piyasaya çıkan FIFA'nın en büyük rakibi PES 21, bir önceki oyununun güncellenmiş hali olarak çıktı. Corona virüsü sürecinin bu duruma büyük etkisi oldu.
FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Demo sürümünün çıkmayacağı açıklanan FIFA 21'in çıkış tarihi de merak konusu oldu. Oyunseverler, FIFA 21'i 9 Ekim'de oynayabilecek.
FIFA 21'İN EN İYİ 10 FUTBOLCUSU KİM?
Lionel Messi, Barcelona (93)
Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio(Juventus) (92)
Robert Lewandowski, Bayern Munich (91)
Kevin De Bruyne, Manchester City (91)
Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)
Jan Oblak, Atletico de Madrid (91)
Virgil van Dijk, Liverpool (90)
Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)
Mohamed Salah, Liverpool (90)
Sadio Mané, Liverpool (90)
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