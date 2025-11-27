Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.
İŞTE TRENDYOL SÜPER LİG'DE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ
Yayın Tarihi: 27.11.2025 - 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 - 12:20
