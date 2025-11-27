Roma-Midtjylland maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftası, haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan Roma-Midtjylland mücadelesine sahne oluyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Avrupa’daki yürüyüşünü kararlılıkla sürdürürken hedefini açıkça belirlemiş durumda: Bu sezon finali görmek ve kupaya uzanmak. İtalyan temsilcisi, grubun namağlup lideri Midtjylland’ı ağırlayacağı bu kritik maçta taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Diğer tarafta ise Midtjylland, yakaladığı istikrarlı form grafiğini devam ettirme peşinde. Peki, Roma-Midtjylland maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?