Fiorentina-AEK Atina maçı CANLI YAYIN bilgisi: Saati ve kanalı!

Fiorentina, Konferans Ligi'nde AEK Atina'yı konuk etmeye hazırlanıyor. İlk 3 haftada 6 puan toplayan İtalyan ekibi, 8. sıradaki yerini korumak için sahada mücadele edecek. Yunan ekibi ise 4 puanla 15. sırada bulunuyor ve son maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı bu kritik karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmayacak bir mücadele olacak. Peki Fiorentina-AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?