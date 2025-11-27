Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
Dünyaca ünlü birçok yıldızı renklerine bağlayarak adından söz ettiren sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırmıştı.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da zorunşlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Faslı oyuncunun bonservisini 12 milyon Euro karşılığında almıştı.
29 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası geçtiğimiz eylül ayında Real Betis'e kiralanmıştı.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla eleştirilen Amrabat, İspanyol ekibinde Teknik Direktör Manuel Pellegrini'nin vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, çarşamba günü hocasıyla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"NEDEN REAL BETIS'TE KALMAYAYIM?"
Amrabat, toplantıda Real Betis'teki geleceğine de değindi. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada, "Futbolda gelecek hakkında konuşmak her zaman zordur. Burada mutluyum; çok güzel bir şehir. Hiçbir şey vaat edemem çünkü bu kararları tek başıma almıyorum. Neden burada kalmayayım? Bakalım neler olacak." ifadelerini kullandı.
Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.