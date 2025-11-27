Haberler Galatasaray Haberleri Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? İşte son durumu

Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? İşte son durumu Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'da tüm gözler pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen derbide oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu. İşte Osimhen'in son durumu... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın iç sahadaki 33 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve Avrupa'daki avantajın kaybedilmesine neden oldu. Bu moral bozukluğu içinde sarı-kırmızılı ekip, rotayı tamamen pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye çevirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle 9 isimden yoksun kalan Galatasaray'da en çok merak edilen konu, Victor Osimhen'in durumu. Bu sezon Nijeryalı yıldızın forma giymediği iki Avrupa maçında da gol atamayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in derbide sahada olmasına büyük önem veriyor.