Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? İşte son durumu
Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'da tüm gözler pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen derbide oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu. İşte Osimhen'in son durumu... (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, Galatasaray'ın iç sahadaki 33 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve Avrupa'daki avantajın kaybedilmesine neden oldu. Bu moral bozukluğu içinde sarı-kırmızılı ekip, rotayı tamamen pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye çevirdi.
Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle 9 isimden yoksun kalan Galatasaray'da en çok merak edilen konu, Victor Osimhen'in durumu. Bu sezon Nijeryalı yıldızın forma giymediği iki Avrupa maçında da gol atamayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in derbide sahada olmasına büyük önem veriyor.
Nijerya–Kongo maçında sol arka adalesinden sakatlanan Osimhen'de orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık 10 gündür topa dokunamayan golcü oyuncu, bu süreçte yalnızca salonda bireysel çalışmalar yaptı. Sabah gazetesinin haberine göre yıldız futbolcu, yarın (cuma) takımla birlikte sahaya çıkarak kendisini deneyecek.
Fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtilen Osimhen'in en büyük hedefi, pazartesi günü Kadıköy'de sahada olmak. Union Saint-Gilloise karşısında riske edilmeyen 26 yaşındaki golcü, tamamen Fenerbahçe derbisine saklandı.
Teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle sürekli iletişim halinde olduğu ve takımın en önemli hücum silahının derbide mutlaka oynamasını istediği öğrenildi.