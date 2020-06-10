10 Haziran 2020, Çarşamba

TEKNOLOJİ

Playstation 5 tanıtımına az kaldı! Playstation 5 özellikleri neler?

Playstation 5 özellikleri neler?
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Oyunseverlerin merakla beklediği yarın gerçekleşecek. Tanıtım öncesi birçok kişi arama motorlarında 5 ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, ne zaman tanıtılacak? Playstation 5 neler? Detaylar haberimizde...

Tüm dünyanın merakla beklediği tüm detaylarıyla beraber 4 Haziran tarihinde tanıtılacaktı. Ancak ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle etkinlik ertelendi. 5'in tanıtılacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN TANITILACAK?

Yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde (Türkiye saati ile 23:00) Playstation 5'in tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak etkinlikte tüm detaylarıyla yeni konsolun tanıtılacağı ve oyunlar hakkında bilgi verileceği düşünülüyor.

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

PlayStation 5 merakla bekleniyor. Yeni konsolda, kullanıcıların daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Hız artışı da çok daha fazla olacak. Yani, oyun ve yayın yapacaklar 100 kat hızlı bir deneyime sahip olacak. Playstation 5'in en işe yarayacak özelliklerinden biri de hafıza desteklemesi. Cihaz harici diskleri de destekleyecek. Hoparlör ve mikrafon olmadan sohbet gerçekleşebilecek. PlayStation 5 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak.

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz
: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz
GPU mimarisi: Özel RDNA 2
Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
Bellek bant genişliği: 448 GB/sn
Dahili depolama: 825 GB SSD
IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)
Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu
Harici depolama: USB HDD desteği
Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

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