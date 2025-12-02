CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk: Ortada bir tiyatro var! Metin Öztürk: Ortada bir tiyatro var! 01:10
F.Bahçe'den G.Saray'a tepki! F.Bahçe'den G.Saray'a tepki! 01:10
Okan Buruk: Canımızı zor kurtardık! Okan Buruk: Canımızı zor kurtardık! 01:10
Galatasaray: Yüzündeki yara, alnımızın akıdır! Galatasaray: Yüzündeki yara, alnımızın akıdır! 01:10
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Şakasına... Tedesco'dan G.Saray sözleri: Şakasına... 01:10
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:10
Daha Eski
Kadıköy'de kazanan yok! Kadıköy'de kazanan yok! 01:10
İki takım futbolcuları birbirini tebrik etti! İki takım futbolcuları birbirini tebrik etti! 01:10
G.Saray'ın genç futbolcusu sedyeyle kenara geldi! G.Saray'ın genç futbolcusu sedyeyle kenara geldi! 01:10
Derbide iki yıldız oyuncuya büyük tepki! Derbide iki yıldız oyuncuya büyük tepki! 01:10
Fenerbahçe'nin golü iptal edildi! Fenerbahçe'nin golü iptal edildi! 01:10
Golden sonra yerde kaldı! Golden sonra yerde kaldı! 01:10
Scoutlar derbide Kadıköy'e akın etti!
Metin Öztürk: Ortada bir tiyatro var!
Çılgın Sayısal Loto 1 Aralık sonuçları!
Spordan önce kahve içilir mi?