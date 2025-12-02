Scoutlar derbide Kadıköy'e akın etti!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken mücadelede o futbolcular, scoutlar tarafından özellikle izlendi. İşte detaylar...
Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, scout akınına uğradı... Süper Lig'de zirve yarışındaki en kritik müsabakada iki takımın da yıldız oyuncuları, takip altındaydı.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli ekipte, Avrupa'dan önemli ekiplerin listesinde olan milli orta saha İsmail Yüksek, Sevilla ile adı anılan Youssef En-Nesyri ve West Ham iddiası gündeme gelen Jayden Oosterwolde izlendi.
Galatasaray'da ise hakkında Leeds United iddiaları çıkan Gabriel Sara, sezon başında Suudi ekibi NEOM'un almayı çok istediği Barış Alper Yılmaz ve attığı gollerle devlerin gündemine gelen Victor Osimhen kulüp temsilcileri tarafından canlı olarak takip edildi.
Yetkililer 90 dakika boyunca performanslar üzerine not tutarken devre arasında oyuncuların bir kısmı ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanabilir.