Scoutlar derbide Kadıköy'e akın etti!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken mücadelede o futbolcular, scoutlar tarafından özellikle izlendi.





Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, scout akınına uğradı... Süper Lig'de zirve yarışındaki en kritik müsabakada iki takımın da yıldız oyuncuları, takip altındaydı.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli ekipte, Avrupa'dan önemli ekiplerin listesinde olan milli orta saha İsmail Yüksek, Sevilla ile adı anılan Youssef En-Nesyri ve West Ham iddiası gündeme gelen Jayden Oosterwolde izlendi.