Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası yeni paylaşım!

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan derbide Leroy Sane'nin golü sonrası Kazım Karataş'ın suratına isabet eden çakmakla ilgili paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı kulüp paylaşımda "İnsanlık dışı görüntüler" ifadelerini kullandı.