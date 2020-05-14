14 Mayıs 2020, Perşembe

TEKNOLOJİ

GTA 5 ücretsiz oldu mu? Epic Games Twitter'dan önce paylaştı sonra sildi!

GTA 5 ücretsiz oldu mu?
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

'in bugün dünyaca ünlü oyun 5'i ücretsiz sunacağı iddası gündeme bomba gibi düşmüştü. Epic Games resmi sosyal medya hesabından GTA 5 paylaşımı yaptıktan sonra bu paylaşımı sildi. Peki, GTA 5 ücretsiz oldu mu? Ücretsiz GTA 5 nasıl indirilir?

Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan 'ten yeni bir sürpriz bekleniyordu. İddialara göre dünyaca ünlü 5 ücretsiz sunulacaktı. Ancak bugün GTA 5 ile ilgili paylaşımın silinmesi kafaları karıştırdı.

GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?

Epic Games, GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacaktı. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacaktı. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacaktı. GTA'nın Twitter'dan GTA 5 ile ilgili paylaşımı silmesi gündeme oturdu ve kafaları karıştırdı.

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İddialara göre 3 Epic Games üzerinden satışa sunulacak. Epic Games yakında bu oyunu da ücretsiz sunabilir.

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