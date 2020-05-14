GTA 5 ücretsiz oldu mu? Epic Games Twitter'dan önce paylaştı sonra sildi!
Epic Games'in bugün dünyaca ünlü oyun GTA 5'i ücretsiz sunacağı iddası gündeme bomba gibi düşmüştü. Epic Games resmi sosyal medya hesabından GTA 5 paylaşımı yaptıktan sonra bu paylaşımı sildi. Peki, GTA 5 ücretsiz oldu mu? Ücretsiz GTA 5 nasıl indirilir?
Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan Epic Games'ten yeni bir sürpriz bekleniyordu. İddialara göre dünyaca ünlü GTA 5 ücretsiz sunulacaktı. Ancak bugün GTA 5 ile ilgili paylaşımın silinmesi kafaları karıştırdı.
GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?
Epic Games, GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacaktı. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacaktı. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacaktı. GTA'nın Twitter'dan GTA 5 ile ilgili paylaşımı silmesi gündeme oturdu ve kafaları karıştırdı.
THE WİTCHER 3 EPİC GAMES'E GELİYOR! YAKINDA ÜCRETSİZ OLABİLİR...
İddialara göre The Witcher 3 Epic Games üzerinden satışa sunulacak. Epic Games yakında bu oyunu da ücretsiz sunabilir.
Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020
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