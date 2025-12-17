Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, gösterdiği performansla İtalya'da alkış aldı. Serie A temsilcisinin İtalyan oyuncu hakkındaki kararı belli oldu. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde devre arasındaki transfer sezonuna hazırlanan Galatasaray'da, takıma eklenecek isimler kadar, gönderilecek isimlerin de listesi oluşmaya başladı. Gönderilmesi beklenen oyunculardan bonservis bedeli elde etmek isteyen Cimbom'a, İtalya'dan sevindirici bir haber geldi.
Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçirdiği zamanların ardından Udinese'de formunu tekrar yakaladı. Udine şehrinin sevgisini kazanan 26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla transfer olabilir.
Tutto Sport'un haberine göre Udinese, Zaniolo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferde iki seçeneği olan İtalyan kulübü, ya 10 milyon euro karşılığında oyuncuyu tamamen satın alacak ya da Ya da 5 milyon euro ödeyip, ilerideki olası satıştan %50 payı Galatasaray'a bırakacak.
Haberde, Zaniolo'nun İtalya'ya kalıcı olarak transferinin neredeyse kesin olduğu ve Udinese yönetiminin kararını önümüzdeki haftalarda netleştireceği aktarıldı. İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun da Zaniolo'nun performansından memnun olduğu ve milli takımın geniş kadrosunda kendisine yer bulabileceği ifade edildi.
Bu sezon Udinese ile 19 maçta görev alan Zaniolo, 1063 dakika süre bulduğu İtalyan ekibine 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.