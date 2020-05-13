FIFA 20 ücretsiz mi oldu? EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz sunuluyor mu? Playstation 4...
Dünyaca ünlü futbol simülasyon oyunu FIFA 20 ücretsiz olarak sunuluyor. EA Access üyelerinde FIFA 20'nin ücretsiz sunulması üzerine Playstation'da patlama yaşandı.
Electronic Arts'dan müjdeli bir haber geldi. EA Access üyelerinin artık hiçbir ek ücret ödemeden FIFA 20'ye erişebileceklerini açıkladı. Bu sürpriz haber hem FIFA 21 hem de Madden NFL 21'i bu yıl hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için piyasaya süreceğini doğrulamasından hemen sonra geldi.
PLAYSTATİON'DA FIFA PATLAMASI
EA Access'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kullanıcı FIFA 20'yi indirmek için platforma akın etti. Birinci çeyrek ve tam yıl için mali sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıklayan Electronic Arts, 2019'da dijital platformları üzerinden yaptığı satışların, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 4 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.
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